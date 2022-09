Chantage à la mairie de Saint-Étienne : "il n'y a aucune machination politique" selon Jean-Pierre Taite

Jean Pierre Taite, président des Républicains dans la Loire, ne mâche pas ses mots quand il répond à Gaël Perdriau. Le maire de Saint-Étienne parle désormais de manipulation politique visant à le déstabiliser lui, avec cette histoire de chantage à la vidéo volée.

"J'ai été évidemment surpris par ces déclarations qui ont plus fait sourire le microcosme plutôt que de lui faire croire que c'est une machination, estime Jean-Pierre Taite. Je pense que Gaël Perdriau doit aujourd'hui se consacrer aux réponses que lui pose l'affaire Artigues-Perdriau plutôt que d'inventer des machinations qui, évidemment, n'ont aucun sens.

Je suis très surpris de ses déclarations et en même temps trouver une affaire qui est complètement imaginée pour qu'on oublie une affaire qui est réelle, ça peut être une tactique. Mais voilà, il n'y a aucune machination.

La présidence des Républicains est ouverte à tous ceux qui veulent se présenter. D'ailleurs, plusieurs candidats se sont présentés. Je ne suis pas sûr que Gaël Perdriau aurait eu une quelconque chance d'être président des Républicains et qu'il inquiète quiconque. Je pense que c'est une pure invention et je pense que ça ne grandit pas le débat politique. Et surtout, Saint-Étienne n'a pas besoin de ça pour l'instant".

Le parquet de Lyon a ouvert la semaine dernière une information judiciaire pour atteinte à l'intimité de la vie privée, chantage aggravé, soustraction de bien public par une personne chargée d'une fonction publique, abus de confiance et recel de ces infractions, suite aux révélations de Médiapart sur une vidéo volée à l'ancien premier adjoint Gilles Artigues pour le faire chanter.