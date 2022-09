Chantage à la mairie de Saint-Étienne : les écologistes demandent le retrait des élus mis en cause

C'est leur première réaction publique, une semaine jour pour jour après les révélations de Mediapart. Les élus écologistes du groupe "Le temps de l'écologie" publient un communiqué sur l'affaire du chantage à la vidéo intime qui aurait visé pendant huit ans l'ancien premier adjoint UDI Gilles Artigues.

Dans ce communiqué, les cinq élus qui composent le groupe demandent le retrait de la vie publique des élus mis en cause dans cette affaire, "dans l'attente que la lumière soit faite par la justice." Les mis en cause ne sont pas nommés mais il s'agit du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau et de son adjoint en charge de l'éducation, Samy Kéfi-Jérôme. Ils sont cités dans l'enquête préliminaire confiée au parquet de Lyon pour "chantage aggravé, guet-apens en bande organisée, détournement de fonds publics et non-dénonciation de faits délictueux."

Les conseillers municipaux du "temps de l'écologie" affirment s'être "interrogés" sur plusieurs subventions à des associations, et sur des dossiers de coopération de la Ville, "sans voir la totalité des irrégularités qui semblent apparaître aujourd'hui." Le volet financier de cette affaire devrait lui aussi prendre la forme d'une procédure judiciaire. Le conseiller municipal socialiste Pierrick Courbon a annoncé cette semaine porter plainte contre X pour escroquerie. Dans la première salve de révélations publiée par Mediapart, Gilles Roassary-Lenglet (ex-compagnon de Samy Kefi-Jérôme), affirmait que 50.000 euros ont transité par des associations subventionnées pour rémunérer les artisans présumés de l'opération de chantage qui visait Gilles Artigues.