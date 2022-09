Chantage à la mairie de Saint-Étienne : par la voix de son avocat, Samy Kéfi-Jérôme sort du silence

Il était devenu invisible depuis les révélations de Mediapart du 26 août 2022. L'adjoint à l'éducation à la mairie de Saint-Étienne Samy Kéfi-Jérôme présente pour la première fois sa version des faits, par la voix de son avocat, dans l'affaire du chantage présumé à la vidéo intime qui aurait eu cours pendant plusieurs années envers l'ancien premier adjoint à Gaël Perdriau Gilles Artigues.

Samy Kéfi-Jérôme conteste avoir tendu un guet-apens et avoir fait chanté Gilles Artigues

L'avocat de Samy Kéfi-Jérôme, maître Mathias Chichportich, affirme avoir transmis au procureur de la république de Lyon des éléments qui contestent la version du guet-apens telle qu'elle est présentée par Gilles Artigues. Notamment un échange de texto entre Gilles Artigues et Samy Kéfi-Jérôme, qui démontrerait, selon l'avocat pénaliste, que l'ancien premier adjoint ment sur les circonstances dans lesquelles il aurait passé une soirée de janvier 2015 avec un escort boy à Paris. Pour Me Chichportich, "Gilles Artigues était tout à fait conscient de ce qu'il allait se passer dans la chambre d'hôtel."

Samy Kéfi-Jérôme conteste également l'autre point sur lequel il est mis en cause : son avocat affirme qu'il n'a mené aucun chantage envers Gilles Artigues. Samy Kéfi-Jérôme est mis en cause dans le cadre d'une information judiciaire confiée au parquet de Lyon pour "atteinte à l'intimité de la vie privée, chantage aggravé, soustraction de bien public par une personne chargée d'une fonction publique, abus de confiance et recel de ces infractions".