Chantage à la vidéo intime à la mairie de Saint-Étienne : l'hôtel de ville perquisitionné

Une dizaine d'enquêteurs de la police judiciaire ont perquisitionné l'hôtel de ville de Saint-Étienne ce lundi 5 septembre, dans le cadre de l'enquête sur la vidéo qui aurait servi à faire pression sur Gilles Artigues, l'ancien premier adjoint. Les policiers ont saisi téléphones et ordinateurs.

C'est une nouvelle étape dans l'enquête sur l'affaire de chantage à la vidéo intime qui secoue la municipalité de Saint-Étienne. Des perquisitions ont été conduites ce lundi 5 septembre, à Saint-Étienne, sous l'autorité des juges d'instruction lyonnais saisis de l'affaire (qui a été dépaysée dans le Rhône, sur demande du parquet de Saint-Étienne, ndlr). Une dizaine d'enquêteurs de la police judiciaire se sont rendus à l'hôtel de ville puis au centre technique municipal Ploton où se situe la direction des services informatiques.

Téléphones et ordinateurs saisis

Selon les informations recueillies par Radio France, les policiers auraient saisi plusieurs téléphones et ordinateurs portables appartenant au maire, Gaël Perdriau, à son directeur de cabinet, Pierre Gauttieri, ainsi qu'à Samy Kéfi-Jérôme, actuel adjoint au maire, en charge de l'éducation. Les enquêteurs ont également demandé à avoir accès à l'ensemble des données des boîtes mails des trois hommes.

Toutes ces perquisitions sont menées dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 2 septembre dernier par le parquet de Lyon, des chefs "d'atteinte à l'intimité de la vie privée, chantage aggravé, soustraction de bien public par une personne chargée d'une fonction publique, abus de confiance et recel de ces infractions".

Le maire de Saint-Étienne et une partie de son entourage sont mis en cause par les révélations de Mediapart concernant le chantage dont aurait été victime Gilles Artigues, ancien premier adjoint au maire. L'auteur des révélations, Gilles Rossary-Lenglet, affirme que lui-même et son ex-compagnon, Samy Kéfi-Jérôme, ont organisé une rencontre avec un escort-boy pour piéger Gilles Artigues. C'est dans ce cadre qu'une vidéo érotique aurait été tournée. Vidéo qui aurait ensuite servi à faire pression sur Gilles Artigues afin de brider ses ambitions politiques. L'élu centriste affirme qu'il avait prévenu Gaël Perdriau contre lequel il a d'ailleurs porté plainte, la semaine dernière, pour "chantage aggravé".

Il pourrait également y avoir un volet financier dans l'affaire puisque Gilles Rossary-Lenglet affirme aussi avoir perçu 50.000 euros pour services rendus ; il aurait été rémunéré par des subventions municipales qui auraient transité par des associations culturelles. C'est dans ce cadre que les locaux de l'association Agap (Artistes de la galerie art pluriel) ont également été perquisitionnés ce lundi 5 septembre.