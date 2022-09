Chantage à la vidéo intime à la mairie de Saint-Étienne : le président de l'UDI de la Loire prend la parole

Le président de l'UDI dans la Loire était resté silencieux depuis les révélations de Médiapart sur le chantage à la vidéo intime dont aurait été victime l'ancien premier adjoint au maire de Saint-Étienne, le centriste Gilles Artigues. Une conférence de presse de l'UDI était prévue lundi 5 septembre sur le sujet, mais une semaine après la publication de l'article, Lionel Boucher - qui a succédé à Gilles Artigues à la présidence départementale de l'UDI - a finalement décidé de prendre la parole dans une vidéo postée sur sa page Facebook.

Le silence complice de plusieurs collègues de la majorité interroge

L'adjoint au maire en charge des animations et de la logistique exprime d'abord "publiquement, en tant que président de l'UDI de la Loire, _[son] soutien à [son] ami Gilles Artigues_". Il précise qu'il a rencontré et échangé à plusieurs reprises avec l'ancien premier adjoint au maire de Saint-Étienne depuis une semaine, et que Gilles Artigues est "serein, comme libéré de ce poids qui pesait sur lui".

Nous demanderons des comptes, y compris sur les aspects financiers du dossier

Concernant les faits révélés par Médiapart, Lionel Boucher déclare : "nous ne savions rien de cette machination, mais nous nous rendions compte que [Gilles Artigues] s'effaçait de plus en plus" et qu'il "acceptait se se soumettre à des décisions pour le moins surprenantes". Le président de l'UDI poursuit en insistant sur le fait de n'avoir "jamais lâché" l'ancien premier adjoint au maire de Saint-Étienne, "y compris lorsqu'il subissait en réunion de majorité des humiliations publiques". Sur ce point, Lionel Boucher, qui fait partie de la majorité municipale, ajoute : "le silence complice de plusieurs collègues de la majorité interroge, j'espère qu'il interroge aussi leur conscience".

Visiblement ému, le président de l'UDI de la Loire s'exprime ensuite sur les pensées suicidaires évoquées par Gilles Artigues suite aux révélations. "Cela me glace", commente Lionel Boucher, qui assure que l'UDI "[demandera] des comptes, y compris bien sûr sur les aspects financiers de ce dossier". Sur ce volet*, un autre membre du conseil municipal stéphanois, le chef de file de l'opposition de gauche Pierrick Courbon, a déposé plainte contre X le 1er septembre, pour escroquerie à la délibération et détournement de fonds publics.

*selon les révélations de Médiapart, Samy Kéfi-Jérôme, adjoint au maire de Saint-Étienne, et son ancien compagnon Gilles Rossary-Lenglet, auraient demandé 50.000 euros en contrepartie de la vidéo érotique au coeur de l'affaire. Cette somme aurait transité via des subventions municipales à deux associations, avant d'être reversée aux deux hommes.