Chantage à la vidéo intime à la mairie de Saint-Étienne : une plainte du maire pour dénonciation calomnieuse

Le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau, et son ancien premier adjoint, Gilles Artigues, en janvier 2019.

Cinq jours après les révélations de Médiapart sur le chantage à la vidéo intime visant l'ancien premier adjoint à la mairie de Saint-Étienne Gilles Artigues, les avocats du maire font savoir qu'une plainte va être déposée pour diffamation et dénonciation calomnieuse.

"Depuis plusieurs jours, notre client, Monsieur Gaël Perdriau, fait l’objet d’accusations ignobles et infamantes", indiquent les avocats parisiens Christophe Ingrain et Julie Pasternak, dans un communiqué publié ce mercredi. Les conseils du maire stéphanois expliquent que la justice étant saisie, Gaël Perdriau "souhaite pouvoir s’expliquer dans les plus brefs délais pour porter à la connaissance des enquêteurs la totalité des informations dont il dispose".

"La campagne qui est menée contre lui est tellement violente et tellement infondée, que, c'est la moindre des choses qu'il puisse rapidement s'expliquer, parce que nous sommes très confiants sur l'effet qu'auront sur les enquêteurs les informations qu'il veut leur fournir", précise Me Christophe Ingrain, que nous avons pu joindre par téléphone.