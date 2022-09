PHOTOS - Chantage à la vidéo intime à Saint-Étienne : l'affaire détournée avec humour sur les réseaux sociaux

C'est un moment très attendu ce lundi : le conseil municipal de Saint-Étienne se réunit à 14h30. Un mois jour pour jour après la sortie du premier article de Mediapart qui a révélé l'existence d'une vidéo intime volée et évoqué une affaire supposée de chantage financée par des fonds publics. Deux manifestations sont prévues devant l'hôtel de ville lundi à 14 heures puis à 17h30 avec les prises de paroles politiques. Outre ces rendez-vous et manifestations politiques, l'affaire a vu, dès ses débuts, fleurir de multiples détournements, des caricatures, des photo-montages, non sans humour grinçant et dérision, mettant en scène le visage de Gaël Perdriau.

"On est une ville populaire donc on aime bien se moquer du patron, on aime bien se moquer du puissant, du politique. Le rire est militant aussi."

On a vu aussi dans les rues des affichettes montrant le maire de Saint-Étienne dansant sur une table et ce titre : "Invitation pour le pot de départ de Gaël Perdriau et de sa clique", des affiches qui font rirent beaucoup de Stéphanois, comme Bérangère. "Un pot de départ c'est toujours sympa... C'est un joli moyen aussi de rigoler de tout ça. Certainement que derrière ce n'est tant de la rigolade pour les gens et qu'il y a de la déception et des choses à revendiquer mais pour le coup c'est intéressant."

Des affichettes collées dans les rues de Saint-Étienne © Radio France - Mathilde Montagnon

Humour et créativité

Détournements de photos, jeux de mots, memes sur Internet, moquerie, dérision, caricature, l'affaire attise la créativité des internautes, démultipliée par les réseaux sociaux où tout se like, se partage, se commente. Il existe cette page Facebook appelée "Comité maoïste forézien de soutien à notre maire Gaël Perdriau". Le rire est cathartique explique l'un de ses administrateurs. "Au moment de la mort de Godard, de voir Gaël Perdriau sur le corps de Brigitte Bardot avec marqué 'Le mépris', ça nous fait rire. On rabaisse un peu ces gens-là qui nous ont scandalisés, on se moque des puissants. C'est l'esprit stéphanois, être lourdaud, irrévérencieux. On est une ville populaire donc on aime bien se moquer du patron, on aime bien se moquer du puissant, du politique. Le rire est militant aussi."

Quelques détournements humoristiques sur les réseaux sociaux

