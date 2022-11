Affaire Perdriau : la justice face à la censure de l'enquête de Médiapart

Mediapart a tenté, ce vendredi, de faire annuler une décision de justice l'empêchant de publier la suite de son enquête sur le maire de Saint-Étienne, sous peine de 10.000 euros d'amende par extrait publié. Cette ordonnance avait été rendue par le tribunal judicaire de Paris, en urgence, le 18 novembre dernier, à la demande du maire stéphanois, Gaël Perdriau.

Cette décision de justice, qualifiée d'"attaque sans précédent contre la liberté de la presse" par une quarantaine d'organisations et de rédactions a provoqué un vif débat de société, allant jusqu'à une proposition de loi pour protéger la liberté de la presse, portée par la sénatrice centriste, Nathalie Goulet.

"Vous ne savez pas ce que avez censuré !"

Ce vendredi, lors d'un débat contradictoire et public, l’avocat de Mediapart a plaidé l’intérêt général, soutenant que les Stéphanois doivent être informés du comportement de leur maire. "Vous avez interdit une publication sur la base d’une hypothèse. Vous ne savez pas ce que avez censuré !" a plaidé Maître Tordjman au juge, lors de l’audience, d'après Médiapart qui a fait vivre en direct, sur son fil Twitter l'audience en référé. Maître Torjman a soulevé que "les nouvelles informations qu’Antton Rouget s’apprêtait à révéler sur Mediapart s’inscrivent dans le prolongement d’une enquête dont M. Perdriau a lui-même reconnu l’intérêt public. [...] Jamais, de mémoire de journaliste et de juriste, sauf aux périodes d’éclipse démocratique, nous n’avons connu une décision judiciaire de cet acabit : la censure préalable d’une information !" a-t-il continué.

À l'opposé, la défense de Gaël Perdriau, plaide que la publication de cet article serait une "atteinte à sa vie privée" parce qu’il est basé sur des enregistrements réalisés dans un cadre "privé et confidentiel. [...] Considérer que l’inanité des propos de Gaël Perdriau est d’intérêt général est grotesque [...] Le fait que Gaël Perdriau soit un homme politique, que les conversations aient lieu dans son bureau, ne suffit pas à écarter le caractère privé des discussions" a plaidé l'avocat du maire de Saint-Étienne, Maitre Ingrain.

Faux pour Mediapart qui a répondu que ces enregistrements ont déjà été utilisés pour des précédents articles; sans qu’il y ait d’action en justice : "Gaël Perdriau ne cherche pas à protéger sa vie privée, mais sa réputation", dit le journal.

"Le poison de la calomnie, la pire des calomnies"

La question que tout le monde se pose c'est de savoir ce que révèle cet article. On ne le sait pas encore, mais Mediapart a donné des pistes pendant l’audience. Le journal s'apprête à révéler que le maire de Saint-Étienne "dans le cadre de ses activités de maire, utilisait le poison de la calomnie, de la pire des calomnies , comme arme politique pour discréditer un élu de premier plan", le président de la région Auvergne Rhône-Alpes, potentiel présidentiable, Laurent Wauquiez..

Gaël Perdriau aurait lui-même reconnu, auprès du journaliste qui a écrit l’article, qu’il s’agissait de rumeur sans aucun fondement. Maintenant, il faut attendre la décision du juge : l’avocat de Mediapart a insisté pour qu’elle soit rapide : "On censure en trois minutes et on attendrait trois jours pour rétablir la liberté ? Non !!" a-t-il insisté à l’audience.

À la fin de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré. Elle sera rendue mercredi 30 novembre, à 15 heures.