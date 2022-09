Chantage à la vidéo intime à Saint-Étienne : la majorité municipale condamne des "propos ignobles"

Depuis le 26 août, date de la révélation de l'affaire de chantage à la vidéo intime en mairie de Saint-Étienne, les élus de la majorité de Gaël Perdriau s'étaient faits plutôt discrets. Évoquant, le plus souvent, leur stupeur devant l'affaire et demandant à ce que la justice fasse la lumière sur le dossier. Nicole Peycelon était l'une des seules à se déclarer "scandalisée, outrée, consternée", dans les colonnes du Progrès.

Changement de ton ce 12 septembre : les élus publient un communiqué rassemblant les signatures de 42 conseillers (sur une majorité qui compte 47 élus, en incluant le maire). Cette prise de position fait suite aux nouvelles révélations de Mediapart. Le site d'information en ligne publie des enregistrements réalisés par Gilles Artigues. Des extraits sonores qui tendent à prouver que le maire et son directeur de cabinet, Pierre Gauttieri, connaissaient l'existence de la vidéo et qu'ils menaçaient de la diffuser.

Nous condamnons avec la plus grande fermeté les propos ignobles tenus dans les derniers enregistrements diffusés

Des propos ignobles, selon les signataires du communiqué qui écrivent : "Au vu des derniers éléments fournis par Mediapart, nous nous sommes réunis avec gravité ce lundi 12 septembre et avons souhaité nous exprimer. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les propos ignobles tenus dans les derniers enregistrements diffusés, et sur lesquels la justice devra se prononcer. Engagés et responsables, nous nous attachons à mener la mission que les Stéphanoises et les Stéphanois nous ont confiée avec la rigueur qui nous a toujours guidés. Nous pensons très sincèrement à l’ensemble des familles touchées par les conséquences de cette affaire."

La liste des signataires : Jean-Pierre Berger, Siham Labich, Nora Berroukeche, Patrick Michaud, Nicole Peycelon, Paul Corrieras, Christiane Michaud Farigoule, Frédéric Durand, Nadia Semache, Marc Chassaubéné, Christiane Jodard, Pascale Lacour, Charles Dallara, Brigitte Masson, Nicole Aubourdy, Delphine Jusselme, Claude Liogier, Marie-Ève Goutelle, Maryse Zoffo, Jacques Phrommala, Marie-Jo Perez, Jean-Pierre Kotchian, Dominique Manin, Alain Schneider, Jacques Guarinos, Robert Karulak, Catherine Zadra Véronique Falzone, Abdelouahb Bakli, Brigitte Regeffe, Thierry Nitcheu, Laurence Ricciardi, Laura Cinieri, Catherine Grousson, Gabriel De Almeida, Anne-Sophie Riou Diarra Kane, Fanny Rivey, Tom Pentecôte, Cyrine Makhlouf, Lionel Jouffre, Jean Jame.

Seuls manquent à cette liste Gilles Artigues et Samy Kéfi-Jérôme, protagonistes de l'affaire ainsi que Denis Chambe et Lionel Boucher, tous deux membres de l'UDI, comme Gilles Artigues. Lionel Boucher avait d'ailleurs dénoncé, dès le 2 septembre dernier, ce qu'il appelait "le silence complice de certains élus de la majorité".

De son côté, l'opposition de gauche demande une nouvelle fois "que les principaux mis en cause, M. Perdriau, M. Kefi-Jérome ainsi que le directeur de cabinet M. Gauttieri se mettent en retrait afin que les travaux du conseil municipal et la gestion des affaires de la ville puissent se poursuivre dans de bonnes conditions."