Chantage à la vidéo intime à Saint-Étienne : "les preuves sont irréfutables" selon Me Buffard

"Tout ce que vous avez vécu est absolument affreux, mais comment le prouver ?", se souvient d'avoir dit Maître André Buffard à Gilles Artigues lorsque l'ancien premier adjoint au maire de Saint-Étienne est venu le trouver. L'avocat stéphanois ne cache pas avoir été perplexe face au récit de celui qu'il défend désormais dans l'affaire du chantage présumé à la vidéo intime à la mairie de Saint-Étienne.

D'autres éléments dans les semaines qui viennent

Car les preuves, elles sont fournies à Me Buffard par Gilles Artigues. Ce sont les enregistrements dont Médiapart a diffusé des extraits lundi 12 septembre. Dans ces conversations qui datent de 2017 et 2018, on entend trois hommes : Gilles Artigues, Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, et son directeur de cabinet Pierre Gauttieri. Les deux hommes ont des propos menaçants envers Gilles Artigues, au sujet de la vidéo intime dans laquelle l'ancien premier adjoint apparaît aux côtés d'un escort-boy.

"Ces quelques enregistrements - et puis quelques autres éléments dont vous aurez connaissance dans les semaines qui viennent et qu'on a communiqués à la justice - _démontrent de façon irréfutable une machination, et puis ensuite des pressions et un chantage_", commente Me Buffard. L'avocat explique que Gilles Artigues réalise ces enregistrements de conversations parce qu'à ce moment-là, il songe au suicide mais veut laisser des traces pour que sa famille comprenne ce qu'il a subi.