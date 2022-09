Chantage à la vidéo intime à Saint-Étienne : Samy Kéfi-Jérôme démissionne de son mandat d'adjoint à la mairie

Ce vendredi 23 septembre, l'adjoint chargé de l'éducation à la mairie de Saint-Étienne (Loire) démissionne. Mis en cause dans l'affaire du chantage présumé à la vidéo intime contre Gilles Artigues, Samy Kéfi-Jérôme démissionne de ses mandats de conseiller municipal et conseiller métropolitain.

Samy Kéfi-Jérôme démissionne de ses mandats de conseiller municipal et conseiller métropolitain. L'adjoint à l'éducation à la mairie de Saint-Étienne est mis en cause dans l'affaire du chantage présumé à la vidéo intime contre Gilles Artigues. Il a présenté sa démission ce vendredi 23 septembre à la préfète de la Loire et explique en avoir informé le maire Gaël Perdriau, également mis en cause.

"Je vis l’accusation dont je suis l’objet comme une profonde injustice"

Dans un communiqué, Samy Kéfi-Jérôme développe : _"_Je déplore aujourd'hui les attaques personnelles dont je fais l'objet et constate que les conditions d’exercice de mes fonctions ne sont plus réunies. (...) Je regrette d’autant plus cette décision que je vis l’accusation dont je suis l’objet comme une profonde injustice. Jusqu’ici je ne m’étais pas exprimé publiquement car cette affaire est indissociable de faits qui relèvent de la vie privée. Je m’en suis en revanche expliqué auprès des services d’enquête auxquels j’ai transmis des éléments de preuve." Il annonce qu'à l'avenir il réservera ses déclarations à la justice.