Chantage à la vidéo intime : Gaël Perdriau exclut de démissionner selon son avocat

Gaël Perdriau n'a "en aucun cas prévu de se mettre en retrait de ses fonctions". La mise au point de son avocat est claire. Dans un communiqué transmis ce jeudi à l'AFP, maître Christophe Ingrain estime que "rien ne justifierait sur le plan juridique qu'il démissionne" et souligne que son client "est ressorti libre de trois heures trente de garde à vue sans aucune mesure prise par la justice à son encontre". Selon une enquête de Mediapart, l'ancien adjoint au maire de Saint-Étienne Gilles Artigues a été victime d'un chantage à la vidéo érotique. Un chantage qui aurait été orchestré par l'entourage du maire Gaël Perdriau. L'avocat poursuit : "Gaël Perdriau est au travail à la ville comme à la métropole sur l'ensemble des dossiers, au service des deux collectivités et des habitants, avec la même détermination."

Réunion tendue en perspective à Saint-Étienne métropole

Le communiqué de Maître Ingrain tombe quelques heures avant à la réunion du bureau de Saint-Étienne Métropole (72 membres dont les maires des 53 communes de la métropole, ndlr). Bureau qui s'annonce tendu, ce jeudi soir. Plusieurs de ses membres, contactés par France Bleu Saint-Étienne Loire qu'ils souhaitent voir Gaël Perdriau se mettre en retrait de la présidence de Saint-Étienne Métropole et qu'un intérim soit organisé.

Le monde économique réclame réclame de l'éthique de la part des politiques

Dans un communiqué à mots à peine plus voilé, le monde économique de la Loire rappelle son "attente d’éthique forte de la part des responsables politiques locaux en qui la confiance des citoyens a été placée" et souhaite "interpeller fortement les élus de Saint-Étienne Métropole et de la Ville de Saint-Étienne sur la _nécessité et l’urgence de prendre les mesures nécessaires pour que la Gouvernance retrouve sérénité, travail d’équipe et exemplarité au sein des institutions locales._" (voir la liste des signataires en bas de cet article)

Gaël Perdriau lâché par Les Républicains

Mais la charge la plus violente vient du monde politique : Annie Genevard, la présidente par intérim des Républicains indique que la procédure d'exclusion de Gaël Perdriau est lancée depuis les dernières révélations de Mediapart concernant le chantage à la vidéo intime dont Gilles Artigues accuse le maire de Saint-Étienne et son entourage. Les parlementaires LR de la Loire, ont eux aussi, dès le 13 septembre, demandé à Gaël Perdriau, de "se mettre en retrait sans tarder de toutes ses fonctions exécutives afin de se consacrer à sa défense".

À gauche, des appels à la démission

A gauche, Régis Juanico, ancien député Génération.s, estime que "le conseil des ministres doit destituer Gaël Perdriau s'il ne démissionne pas."

Autre appel à la démission immédiate, celui de Territoires de Progrès (composante de la majorité présidentielle, ndlr), par la voix de l'ancien député PS Jean-Louis Gagnaire, qui évoque des "comportements ignobles et mafieux."

A noter qu'hier soir, mardi 14 septembre, près de deux cent personnes ont également manifesté devant l'hôtel de ville, à l'appel de divers collectifs, pour réclamer les démissions du maire, de son directeur de cabinet, et de l'adjoint à l'Education.

Environ 200 personnes ont manifesté le 14 septembre devant l'hôtel de Ville de Saint-Étienne pour réclamer la démission du maire, Gaël Perdriau © Maxppp - Rémy Perrin

La liste des signataires du Communiqué de Presse des acteurs économiques de la Loire : Daniel Villareale Président de la CPME Loire ; Benoît Fabre Président du Medef Loire ; Adrien Dessailly Président de l’U2P Loire ; Raymond Vial Président de la Chambre D’agriculture de Loire ; Irène Breuil Présidente de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne Délégation Saint-Etienne ; Pascal Calamand Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire.