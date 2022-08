Chantage à la vidéo intime : "Il faut vraiment n'avoir aucune limite" selon le journaliste auteur de l'enquête

Plusieurs jours après les révélations de Mediapart sur cette affaire de chantage à la vidéo intime visant Gilles Artigues, ancien premier adjoint à la mairie de Saint-Étienne, une plainte a été déposée ce lundi pour "chantage aggravé, guet-apens en bande organisée, détournement de fonds publics et non-dénonciation de faits délictueux." Selon le parquet de Saint-Étienne, cette plainte vise nommément plusieurs élus dont le maire Gaël Perdriau, que Gilles Artigues accuse de l'avoir fait chanter pendant huit ans en utilisant une vidéo de nature sexuelle tournée par un autre adjoint au maire Samy Kéfi-Jérôme.

Le Kompromat, une ancienne technique du KGB

"Avant nos révélations, Gilles Artigues lui-même n'avait pas connaissance des coulisses de l'opération dont il a été victime. La vidéo qui a été tournée, il l'a jamais vue en intégralité, il n'avait vu qu'un petit montage", explique Antton Rouget, le journaliste de Mediapart qui a révélé cette affaire qui était ce mardi matin l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire. "Donc il était aussi bloqué pour dénoncer les instigateurs de cette opération et les personnes qui l'ont fait chanter pendant toutes ces années."

"Cette affaire démontre l'effondrement des barrières éthiques et morales de certains responsables politiques", poursuit le journaliste, qui enquête depuis le mois de mars. "Le Kompromat (terme russe désignant des documents compromettants utilisés pour nuire à une personnalité politique), c'est effectivement une pratique ancienne du KGB qui est toujours utilisée sous la Russie de Vladimir Poutine. Mais des histoires de chantage autour de la vie privée, de pratiques sexuelles, il y en a aussi dans la vie politique française. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a des moyens techniques beaucoup plus accessibles pour des captations d'images avec le développement des smartphones."

"Je pense que pour être capable de mener un chantage pendant plusieurs années contre un élu de sa propre majorité, il faut vraiment n'avoir plus aucune limite", enchaîne Antton Rouget. "Et même si ça avait été un adversaire politique ou même un ennemi, on devrait quand même considérer que le fonctionnement démocratique et les règles démocratiques imposent de ne pas avoir recours à ce genre de pratiques."

De nouvelles révélations à venir ?

Le journaliste précise aussi qu'il continue à travailler sur cette affaire. "Quand on publie un tel dossier, ce n'est pas pour ensuite s'arrêter au milieu du gué, il y a encore des questionnements qui sont extrêmement importants, notamment sur le ou les commanditaires de cette opération. Qui sont les personnes qui ont décidé d'appuyer sur le bouton au départ ? Et puis ensuite qui sont les différentes personnes qui ont exercé un chantage contre Gilles Artigues ?"