Chantage à la vidéo intime : LR lance la procédure d'exclusion contre Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne

Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, va être exclu du parti Les Républicains. "La procédure d'exclusion est en cours" indique le secrétaire général LR Aurélien Pradié, interrogé ce 13 septembre par nos confrères de France Info. L'annonce survient alors que le maire est en garde à vue depuis ce mardi matin dans le cadre d'une information judiciaire sur un chantage à la vidéo intime visant son ancien premier adjoint, Gilles Artigues.

Sur son compte Twitter, Aurélien Pradié poursuit sa charge contre le maire de Saint-Étienne : "Les agissements mafieux de Gaël Perdriau sont intolérables pour notre famille politique comme pour notre vie publique. Avec Christian Jacob, nous l’avions déjà démis de ses fonctions nationales. Il ne s’acquittait plus de ses cotisations d’élus. _Il doit être et sera exclu_. Dehors !", écrit-il.

Le parti LR publie également un communiqué ce mardi matin indiquant que "S'il revient désormais à la justice, au vu des dernières révélations [de Mediapart, ndlr], de se prononcer sur la culpabilité et le degré d'implication de monsieur Perdriau, Les Républicains ne peuvent que condamner les méthodes ignobles utilisées par le maire de Saint-Étienne à l'encontre d'un rival politique. Ces méthodes sont indignes d'un élu de la République et de tels actes sont totalement contraires aux valeurs portées et défendues par Les Républicains au sein du débat public".

Ce même communiqué précise que la procédure d'exclusion a été lancée par la présidente du parti Annie Genevard à la demande de l'antenne locale de LR dans la Loire et que cette procédure doit être "prochainement" validée par le bureau politique du parti. "Le maire de Saint-Etienne, qui ne payait plus ses cotisations d'élus, précise LR, ne dispose aujourd'hui que d'une simple carte d'adhérent".

