Chantage à la vidéo intime : Pierre Gauttieri sort de son silence

Pierre Gauttieri, le directeur de cabinet du maire de Saint Etienne, a accordé mercredi 15 septembre une interview à nos confrères de TL7. C'est sa première apparition publique depuis les premières révélations de Mediapart sur le chantage présumé à la vidéo intime qu'aurait subi Gilles Artigues, ancien premier adjoint au maire de Saint-Étienne, de la part de Gaël Perdriau maire de Saint-Étienne, de Samy Kéfi Jérôme son adjoint à l'éducation, et de Pierre Gauttieri, son directeur de cabinet.

"Bouleversé de honte"

Pierre Gauttieri réagit aux révélations faites ce lundi par Mediapart. On y entend Gaël Perdriau et Pierre Gauttieri menacer Gilles Artigues dans des enregistrements réalisés par ce dernier. On peut y entendre Pierre Gauttieri affirmer qu'il fonctionne "exactement comme pourrait fonctionner un criminel." Des propos violents, dans lesquels le directeur de cabinet assure ne pas se reconnaître : "J'ai pris le temps de réécouter les propos qui étaient les miens, et rapportés par Mediapart. Je peux vous dire une chose : j'en ai été bouleversé de honte. Ce sont des propos qui sont inadmissibles, inacceptables, j'oserais presque dire inexcusables pour un directeur de cabinet d'une grande collectivité. Un homme qui a l'expérience de la chose publique ne doit pas se laisser aller à ce genre d'écart."

Pierre Gauttieri assume avoir tenu ces propos, évoquant un instant de colère et d'égarement. Il présente ses excuses à la famille de Gilles Artigues, à sa propre famille, ainsi qu'aux élus et au personnel de la ville et de la métropole. Des excuses qu'il étend à la population stéphanoise, dont il espère qu'elle saura "faire preuve d'indulgence à son égard." Enfin sur la vidéo intime tournée pour piéger Gilles Artigues, Pierre Gauttieri réfute toute implication :"Ni le maire ni moi-même ne sommes les commanditaires de cette vidéo." Et il le dit il n'a pas l'intention de démissionner. Il invoque la présomption d'innocence, renforcée selon lui par l'issue de sa garde à vue de mardi : Pierre Gauttieri en est ressorti libre, sans mise en examen.