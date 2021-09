Le tribunal correctionnel de Béziers a condamné à quatre ans de prison ferme deux hommes qui ont menacé, harcelé et dépouillé un autre homme à qui ils avaient donné rendez-vous sur un site de rencontres homosexuelles. Le chantage a duré un mois cet été.

Chantage, extorsion et agression sexuelle, un homme harcelé après un rendez-vous sur un site de rencontres

Un homme de 35 ans a vécu un véritable calvaire au mois de juillet près de Béziers. Il prend contact avec un homme sur une site de rencontres homosexuelles, un rendez-vous est fixé au Bousquet d'Orb (Hérault). Mais l'homme n'arrive pas seul, ils sont trois au total et conduisent leur "client" dans un squat.

Seul le plus jeune des trois, âgé de 17 ans, reste avec le client. Ce dernier entreprend de le rassurer, "une main sur l'épaule" dira t-il aux enquêteurs plus tard, "une main sur le sexe" affirme le jeune homme. C'est pour cette raison, explique-t-il, qu'il est sorti précipitamment pour prévenir les deux hommes qui l'accompagnaient.

Les deux hommes vont donc mettre en place un véritable chantage : "Si tu ne veux pas qu'on t'accuse d'agression sexuelle sur mineur, va falloir payer." Ils affirment alors au client que le jeune n'a que 15 ans.

Ils l'obligent dans les jours qui suivent à retirer de l'argent liquide à plusieurs reprises : près de 3.500 euros. Ils se rendent aussi chez lui pour lui dérober console de jeux et téléviseurs. Le plus âgé se fait même conduire à Saint-Raphaël (Var) et se fait payer une nuit d'hôtel.

À cela s'ajoutent des agressions sexuelles, des fellations sous la contrainte.

Après un mois de calvaire, le client finit par déposer plainte. Les trois suspects sont interpellés le 9 août dernier. Ils reconnaissent très partiellement les faits, affirment avoir pris de l'argent et le matériel mais "sans violence ni menace", un accord entre eux pour ne pas divulguer les attouchements.

Déjà bien connus pour des faits de violence, les deux majeurs ont été condamnés à 4 ans de prison ferme, le jeune de 17 ans sera convoqué devant le juge des enfants le 10 octobre.