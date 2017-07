Chantage à la sextape contre Valbuena : Benzema obtient gain de cause devant la Cour de cassation

La Cour de cassation a annulé mardi la décision de la cour d'appel de Versailles qui avait validé en décembre l'enquête dans l'affaire de la tentative de chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. Elle donne ainsi gain de cause à l'attaquant star du Real Madrid Karim Benzema.

Va-t-on vers un lieu dans ce dossier qui secoue le football français depuis 2015 ? Karim Benzema, qui contestait la régularité de l'enquête dans l'affaire de chantage à la sextape contre le footballeur Mathieu Valbuena, a obtenu "une grande victoire" selon son avocat Me Spinosi joint par franceinfo.

La Cour de cassation a désigné la cour d'appel de Paris pour statuer de nouveau sur l'enquête. Selon Me Patrice Spinosi, la décision rendue par la haute juridiction devrait conduire la justice à prononcer la nullité de la procédure.

Éventuelle provocation à l'infraction

"C'est certainement une grande victoire, c'est un tournant véritablement dans cette enquête, puisque la Cour de cassation a considéré que l'enquête était déloyale, qu'il y avait un rôle trop actif qui avait été joué par les forces de police, du fait du policier qui avait été infiltré et avait mené les négociations" , a-t-il précisé.

Selon Me Spinosi, il aurait pu y avoir une éventuelle provocation à l'infraction, via un commissaire infiltré qui s'est fait passer pour le négociateur de Mathieu Valbuena : "Sans son intervention, peut-être que l'infraction n'aurait pas été commise, c'est la raison pour laquelle la Cour de cassation considère qu'il y a déloyauté de l'enquête."

Décision de non-lieu à venir ?

"L'affaire n'est pas terminée, mais, logiquement, la cour d'appel de renvoi devrait constater la déloyauté de l'ensemble de la procédure et faire tomber la quasi-totalité du dossier, en tout cas, très certainement, pour Karim Benzema (…). Concrètement, cela doit aboutir à ce que les éléments retenus à charge contre Karim Benzema soient annulés et qu'une décision de non-lieu soit prise à son égard".

Un maître-chanteur a menacé, en juin 2015, Mathieu Valbuena, de diffuser une vidéo intime du footballeur, tout en lui proposant un arrangement, sans préciser de somme. Rapidement, le corbeau et ses complices incitent Mathieu Valbuena à faire appel à un intermédiaire. Après en avoir discuté avec les autorités judiciaires, le choix se porte sur un fonctionnaire de police, identifié sous le nom de "Lukas". Selon l'avocat de Karim Benzema et de son ami d'enfance Karim Zenati, Me Patrice Spinosi, cet intermédiaire a poussé les deux parties à négocier, à tel point que, toujours d'après le conseil, s'il n'était pas intervenu, il n'y aurait pas eu d'infraction caractérisée.