Chantal Carrez a disparu il y a quasiment un mois et demi, ses proches relancent l'appel à témoin

Chantal Carrez n'a plus donné signe de vie depuis le 29 janvier.

Charvieu-Chavagneux, France

Chantal Carrez, 59 ans, a disparu de son domicile de Charvieu-Chavagneux (Isère), le 29 janvier dernier. Dès les premiers jours, les gendarmes ont multiplié les patrouilles à terre, avec une équipe cynophile, un hélicoptère a été déployé pour survoler le secteur. Des plongeurs ont également sondé la rivière La Bourbre dans cette zone. La téléphonie, les comptes bancaires ont été passés au crible. Les hôpitaux ont son signalement. Sans avancée pour l'instant. De leur côté, son époux et ses filles ont organisé des battues, placardé des affichettes avec l'appel à témoins. Sans succès non plus.

Aujourd'hui, ses proches souhaitent relancer l'appel à témoin. Ils invitent toute personne qui aurait aperçu la femme ou qui aurait des éléments quant à sa disparition à contacter les gendarmes de Pont-de-Chéruy 04.78.32.11.31. Chantal Carrez mesure 1,60 mètre pour 55 kilos. Elle a les cheveux mi-long et de couleur violine. Elle est partie de son domicile sans téléphone, ni papier.