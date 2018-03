Les trains ne circulent plus entre Grenoble et Chambéry depuis mercredi à cause d'une fuite de gaz détectée à Tencin dans le Grésivaudan. Une vingtaine de spécialistes de GRT Gaz, un des réseaux de transport du gaz en France, travaille de jour comme de nuit à réparer la fuite et rétablir le trafic.

Tencin, France

Il n'y a toujours pas de train sur la ligne Grenoble-Chambéry ce vendredi, à cause de la fuite de gaz découverte mercredi à 1 km du village de Tencin dans le Grésivaudan.

Depuis jeudi, une vingtaine de spécialistes de GRT-Gaz , l'entreprise qui exploite le réseau, s'active de jour comme de nuit à réparer cette conduite de 150 millimètres de diamètre et 50 bars de pression. Ils sont épaulés par une vingtaine de pompiers qui veillent à la sécurité du chantier.

La réparation provisoire devrait etre achevée ce vendredi soir et la circulation des trains pourrait reprendre samedi, s'il n'y a pas d'imprévu. En attendant ils sont toujours déviés par St André-le-Gaz - soit 45 minutes ou 1 heure de temps de trajet supplémentaire - ou remplacés par des bus entre Grenoble et Chambéry.

La circulation des trains a été coupée et les 3 occupants de cette maison évacués © Radio France - Véronique Saviuc

C'est un promeneur qui a détecté la fuite en passant sur la petite route qui longe la voie ferrée à 1 km au Nord de Tencin. Il a noté le numéro de la borne GRT Gaz et donné l'alerte. Pour l'instant, l'origine de la fuite n'est pas connue. "Cela peut être la foudre ou d'autres raisons", s'interroge Christian Dubois, de la direction des opérations à GRT Gaz. "On en saura plus quand on aura mis le canalisation sera mise à nuit. C'est une micro fuite, il n'y a pas de risque d'explosion, ni d'intoxication ou de pollution. Par contre, il y a un défaut sur la conduite, et il faut le traiter." Par sécurité, les 3 occupants de la seule maison proche ont néanmoins été évacués et la circulation des trains est toujours coupée.

Les spécialistes de GRT Gaz réparent, les pompiers veillent à la sécurité du chantier © Radio France - Véronique Saviuc

Avant de réparer la conduite endommagée, GRT Gaz va faire une "dérivation" pour ne pas couper l'alimentation. C'est à dire mettre une canalisation provisoire qui va permettre de dériver le gaz, ce qui va enlever la pression au niveau de la fuite. Une fois la pression supprimée, le morceau de conduite va être découpé et remplacé par un tuyau tout neuf.

C'est dans cette canalisation de 150 millimètres de diamètre qu'a été détectée une micro fuite © Radio France - Véronique Saviuc

La réparation provisoire devrait être terminé ce vendredi soir. Le remplacement définitif du morceau de canalisation endommagé mardi. Ce qui peut retarder le chantier ce sont les soudures, c'est la partie délicate des travaux. Chacune est contrôlée par une radio après sa réalisation et refaite s'il y a besoin. Il y 2 équipes de soudeurs de chaque côté du chantier, chacune composée d'un soudeur et d'un assistant qui travaillent sous des tentes pour être protégés du soleil, du vent ou de la pluie.