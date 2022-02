Chantier incendié à Saint-Jeures : Yassine se bat contre l'annulation de son permis de construire

Yassine Fakroun est bien décidé à mener le combat jusqu'au bout. Ce Lyonnais, qui veut faire construire sa future maison à Saint-Jeures en Haute-Loire, vient de déposer un recours contre l'annulation de son permis de construire. Le maire de la commune avait pris cette décision après l'incendie du chantier et l'opposition de certains habitants, inquiets de ce projet immobilier de plus de 1 000 mètres carrés, avec onze chambres mais aussi une salle de prière.

"Je ne vais pas repartir avec 150 000 euros de moins dans la poche"

"Si on ne veut pas de moi, je ne passerai pas en force, mais il faut bien que quelqu'un paye", explique Yassine Fakroun, qui précise que des travaux ont déjà été engagés, que le terrain a été acheté et qu'il a payé l'architecte. "Je ne vais pas repartir avec 150 000 euros de moins dans la poche. Si le maire considère que notre réponse est recevable, le permis sera de nouveau autorisé. Mais si le retrait du permis est maintenu, on ira se battre devant le tribunal administratif."

Yassine Fakroun ne compte pas changer les plans de sa maison, puisqu'il est selon lui en conformité avec le plan d'urbanisme local. Concernant l'incendie du chantier, l'enquête des gendarmes est toujours en cours.