Chantier sur une ancienne décharge à Anglet : la société condamnée à 10.000 euros d'amende

La société de construction INGECOBAT condamnée ce mardi 5 septembre par le tribunal judiciaire de Bayonne pour " abandon ou dépôt illégal de déchets" entre le premier février 2022 et le 7 octobre 2022. Elle devra s'acquitter d'une amende de 10.000 euros. Son gérant est relaxé. L'entreprise a été jugée responsable de ce qui s'est passé sur un chantier de construction à Anglet, près du centre commercial BAB 2 en bordure d'un petit ruisseau. C'est le journaliste Hugo Clément qui avait révélé le désastre écologique via une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Le maire d'Anglet fait stopper le chantier

Plastiques, bouteilles, morceaux de fer, papiers….C'est sur une ancienne décharge oubliée que les travaux de construction d'un immeuble d'habitation ont été engagés. Un talus d'immondices se déversant dans un petit ruisseau en plein centre-ville d'Anglet, ne pouvait rester longtemps inaperçu. Le maire Claude Olive avait publié un arrêté municipal pour arrêter le chantier. C'est la société "Carrefour" qui finance les travaux, mais c'est l'entreprise maître d'œuvre responsable des travaux qui a été jugée ce mardi 20 juin devant le tribunal judiciaire de Bayonne. Même chose pour le patron de la "Sasu Ingecobat", une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 1 700 000 euros et emploie une vingtaine de personnes.

Forte amende financière requise

Devant le tribunal, l'avocat du Cade, (collectif des associations de défense de l'environnement du Pays basque et du sud des Landes) partie civile, avait tiré à boulets rouges sur le chantier qui a débuté alors même "que le simple bon sens aurait voulu que l'on arrête tout". Me François Ruffié avait demandé 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice à l'environnement. Le parquet n'avait pas été en reste. Amandine Boyer, substitut du procureur de la République, avait insisté au nom du pôle environnemental du parquet : "Ce sont 2222 tonnes de déchets qui ont été enlevées". Pour l'accusation, l'entreprise avait l'intention de recouvrir les déchets avec de la terre. Ni vu, ni connu. Le parquet avait requis une peine de 100.000 euros d'amende à l'encontre de la société Ingecobat.

Site dépollué

La défense de la société avait estimé qu'elle est "un bouc émissaire". Me Laurent Kleinavait souligné que le chantier avait débuté depuis quatre mois au moment de la diffusion de la vidéo. L'avocat déplore aussi l'absence à l'audience de la société Carrefour, propriétaire du terrain et de l'entreprise Eiffage qui réalise les travaux. Pour la défense, "Ingecobat n'est ni producteur ni propriétaire des déchets". La relaxe avait donc été plaidée. Depuis la révélation de cette affaire, le site a été dépollué et le chantier a pu reprendre normalement. La livraison est prévue pour mars 2024.