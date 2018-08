La Chapelle-Heulin (44) : l'appel au calme du maire face aux tensions qui empoisonnent sa commune

Par Pascale Boucherie, France Bleu Loire Océan

Entre les incivilités qui empoisonnent sa commune et les habitants qui veulent se faire justice eux-même, le maire de la Chapelle-Heulin (44) lance un appel au calme. Et un appel à l'aide. Avant d'imposer un couvre-feu et d'installer des caméras de vidéo-protection, il espère l'aide d'un médiateur.