Charcuterie Thiol : le fils de Georges Thiol ne souhaite pas "en l'état" reprendre l'entreprise familiale

Quelques semaines après la mort de Georges Thiol, patron de la charcuterie Thiol de Mayenne, il n'y a toujours pas de dirigeants pour le remplacer. Ce mardi, le tribunal de commerce a étudié la situation de cette charcuterie, tristement célèbre. Rappelons qu'en 2018, elle avait perdu son agrément sanitaire, car la charcuterie ne respectait pas certaines réglementations. Cette même année, Georges Thiol avait été condamné à titre personnel pour pratiques commerciales trompeuses. Enfin, en 2019, le patron de la charcuterie était condamné à 15.000 € d'amende pour harcèlement moral envers son fils et sa belle-fille.

Ce mardi, le tribunal de commerce a donc mis en délibéré au 9 octobre le dossier de la charcuterie. On saura à ce moment-là si un nouvel administrateur provisoire gérera l'entreprise, car Georges Thiol, toujours propriétaire, n’exerçait plus ses responsabilités depuis plusieurs mois. Une question se posait alors ce mardi : Laurent Thiol, le fils de, reprendrait-il l'entreprise familiale ? La réponse est non, "pas en l'état" a expliqué l'avocat qui le représentait à l'audience. Ce n'est effectivement pas une bonne idée pour Pierre Bailleau, le directeur financier. "Effectivement, il n'y a jamais eu de volonté affichée de la part de Georges Thiol de donner à son fils les moyens et les informations pour reprendre un jour les rênes" explique ce cadre de l'entreprise.

Un incroyable gâchis

Aujourd'hui, les employés travaillent avec quelques clients. En interne, ce sont les chefs de service qui organisent la vie de l'entreprise, les congés, les commandes. Mais les salariés sont divisés désormais sur l'avenir de leur charcuterie confesse Isabelle Boullier, secrétaire du CSE. "On a un savoir-faire, on a des bons produits. Là, nous sommes repartis avec une gamme plus réduite. Mais demain on pourrait demander d'autres produits qui étaient auparavant plébiscités" explique l'employée. Tout le monde travaille avec beaucoup de dignité, et de la solidarité malgré les divergences d'opinions. Thiol, c'est d'abord l'histoire d'un gâchis pour elle. "Voulons-nous être rachetés ? Est-ce que l'on veut que l'entreprise ferme ? Nous nous sommes là pour travailler du mieux possible" termine-t-elle.