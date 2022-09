Charente : un homme reconnait avoir allumé plusieurs feux de champs cet été dans le Rouillacais

Un sexagénaire addicte à l'alcool a été déféré au parquet d'Angoulême ce mardi après-midi. Il a reconnu être à l'origine de plusieurs feux de champs et de bottes de paille durant l'été dernier en Charente. Son placement en détention provisoire a été requis.

Un homme âgé de 67 ans est poursuivi devant le tribunal correctionnel d'Angoulême dans le cadre d'une comparution à délai différé pour des "destructions de champs, vignes et bottes de paille par moyen dangereux", en l'occurrence, briquet et cigarette. Il a été interpellé ce lundi par les gendarmes de la communauté de brigades de Jarnac qui travaillaient depuis un mois sur cette piste.

Au total, six faits ont été commis sur les communes de Vaux Rouillac, Echallat, Bassac et Merignac, entre le 7 juillet et 15 août dernier. Le sexagénaire est déjà connu des services de justice. Il a été condamné à deux reprises pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

L'homme a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Il comparaitra devant la justice au cours du mois de novembre. D'ici là, et dans l'attente de la réalisation d'une expertise psychiatrique, obligatoire pour ce type de faits, son placement en détention provisoire a été requis. Le juge des Libertés et de la Détention doit trancher ce mardi soir.

La Procureure de la République d'Angoulême, Stéphanie Aouine précise dans un communiqué que "cette interpellation est l'un des résultats du travail minutieux et continu, réalisé par les enquêteurs de la gendarmerie nationale, sous la direction du Parquet d'Angoulême. Les investigations se poursuivent dans le cadre des autres affaires en cours."

A ce stade des investigations, le pyromane qui a sévi dans le sud Charente la semaine dernière est donc toujours activement recherché par les gendarmes.