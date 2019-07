Charente : Attention aux imposteurs de l'hôpital !

Charente, France

L'affaire a été dénoncée par le service social du centre hospitalier d'Angoulême, qui regroupe tous les hôpitaux de la Charente (Angoulême bien sûr, mais aussi Cognac, Barbezieux, ou Confolens). Pour lui, il n'a jamais été question de confier à une entreprise privée la gestion et le répertoire de tous les patients charentais. C'est pourtant ce qu'assurent les responsables de cette supercherie, qui n'hésitent pas à demander aux patients des informations confidentielles : leur nom, leur âge, la composition du foyer, et même leur numéro de carte bleue !

Au moins 150 victimes

Pas moins de 150 victimes de ces imposteurs se sont manifestés auprès des services du seul centre hospitalier de Girac à Angoulême. La finalité des ces manoeuvres frauduleuses reste mystérieuse, mais on peut imaginer une usurpation de l'identité des victimes, et la falsification des papiers. La police nationale de la Charente recommande à chacun d'être particulièrement vigilant, et surtout de ne pas communiquer les informations demandées.