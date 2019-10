Charente : conseils de prudence pour les ramasseurs de champignons

Charente, France

Les amateurs de champignons sont euphoriques : après la chaleur de la semaine dernière, inhabituelle pour la saison, et la pluie qui est tombée depuis dimanche, les cèpes en particulier ont bien poussé. Certains spécimens atteignent même des tailles records. Les mycophiles se précipitent dans les bois et les forêts pour ramasser la plus belle récolte, qui agrémentera quelques bons plats. Mais, depuis lundi, quatre ramasseurs se sont perdus, et la compagnie de gendarmerie d'Angoulême rappelle quelques bons gestes à respecter pour éviter toute mésaventure.

Comme une rando

Il est conseillé de géolocaliser son véhicule, grâce à son portable, et utiliser les fonctions GPS. Si le portable ne passe pas (ça arrive souvent en forêt), on peut se munir d'une carte de l'Institut Géographique National (IGN) et relever les numéros de parcelles indiqués sur les arbres pour les reporter sur la carte. Il faut aussi s'équiper comme si on allait faire une randonnée : prendre des vêtements chauds, de préférence fluo, pour être visible de loin, et faciliter les recherches des gendarmes. Avoir de l'eau et des gâteaux ou des fruits dans un petit sac est également une bonne idée. Un conseil aussi aux familles : si vous vous inquiétez de l'absence prolongée d'un ramasseur de champignons, prévenez la gendarmerie le plus vite possible. Les recherches spontanées font perdre des heures précieuses, et les secours doivent être alertés avant la tombée de la nuit, pour que les maîtres-chiens, les hélicoptères et les drones puissent travailler dans de bonnes conditions.

Les prix des cèpes ont bien baissé : autour de 10 euros le kilo en moyenne © Radio France - Pierre MARSAT