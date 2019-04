Charente : des chocolats de Pâques solidaires de Notre-Dame de Paris

Gensac-la-Pallue, France

"Le choc a été si terrible lundi soir devant le spectacle des flammes qui rongeaient la charpente de la cathédrale", reconnaît Marie Lopez, chocolatière au magasin "Gourmandise et chocolat", à Gensac-la-Pallue, "qu'on a décidé de faire quelque chose". Et pourtant, on se sent peut-être impuissant face au feu qui a ravagé ce chef-d'oeuvre de l'architecture gothique. Alors, à l'approche des fêtes de Pâques, le petit commerce artisanal a choisi de reverser une partie de son chiffre d'affaires au diocèse d'Angoulême, pour aider à la reconstruction de Notre-Dame.

Patronne et clients de "Gourmandise et chocolat" ont trouvé une action commune © Radio France - Pierre MARSAT

Un euro pour chaque sachet de chocolats vendu pendant cette période de fêtes pascales, ce n'est pas énorme. On peut donner plus, bien entendu. Le chèque pour Notre-Dame de Paris sera remis, la semaine prochaine, à l'évêque d'Angoulême

Hanane, vendeuse de chocolats à Gensac-la-Pallue © Radio France - Pierre MARSAT