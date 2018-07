Brossac, France

Dans les commerces de Brossac, quelque peu perturbés par les travaux de rénovation du centre-bourg, tout le monde les connaît. A la pharmacie ou à la supérette, les 4 gendarmes de la brigade territoriale de contact ne passent pas inaperçus. En uniforme ou en civil. La conversation s'engage sur la météo et, avec un peu de patience et d'empathie vis-à-vis de leurs interlocuteurs, les gendarmes tissent des liens, gagnent la confiance de la population, et les langues se délient parfois, pour évoquer le rôdeur qui inquiète, la rave party qui se prépare à quelques kilomètres de là, ou empêcher les enfants de jouer dans la poussière avec leurs voitures télécommandées.

Les gendarmes accompagnés du maire de Brossac © Radio France - Pierre MARSAT

Pendant l'été, les gendarmes patrouillent aussi à l'Etang Vallier, une base de loisirs proche du centre-bourg de Brossac, où on peut se baigner, prendre un verre, écouter de la musique sur la plage le jeudi soir, ou s'exercer au wakeboard, une planche sur l'eau tirée par une tyrolienne. La gérante du bar-restaurant, l'Anglaise Nina, leur donne des nouvelles des touristes. Ils interviennent quand éclate une bagarre. Ils préviennent les vacanciers de se méfier des voleurs qui sévissent, ici comme ailleurs. C'est aussi l'occasion de surveiller que le cabanon du responsable du wakeboard, où il entrepose tout son matériel, n'est pas dévalisé par des inconnus. Il faut savoir prendre du temps, engager la conversation avec les uns et les autres. Pas question d'attendre que les habitants viennent porter plainte à la brigade, c'est la brigade qui vient écouter les doléances ou les soucis des habitants.

