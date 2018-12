Charente : des stations services vandalisées ce weekend

Angoulême, France

Les magasins Auchan et Super U à La Couronne, Intermarché route de Saintes et Leclerc à Angoulême ont été visés par ces actes de vandalisme. De la mousse expansée a été répandue dans les ouvertures destinées aux cartes bleues, ce qui empêchait les clients de se servir dans ces stations 24/24. C'est aussi la technique utilisée pour vandaliser les horodateurs. Des actions similaires ont eu lieu dans les régions de Poitiers et de Périgueux, ce weekend.

Deux plaintes déposées par des grandes surfaces

Ces faits ont été d'autant plus mal vécus par les gérants de ces grandes surfaces, que leurs chiffres d'affaires ont été en berne depuis 6 semaines, l'activité étant ralentie par le mouvement des gilets jaunes. Mais rien ne permet d'accuser qui que ce soit pour porter la responsabilité de telles actions. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral qui interdit de remplir des jerricans à l'approche du réveillon du 31 décembre a pu provoquer une confusion. Là aussi, les pompes réservées au libre service par cartes bleues étaient bloquées, avec affichage de l'arrêté en question. Ce qui a pu faire croire à certains clients que ces pompes avaient aussi été vandalisées, alors que les responsables commerciaux n'avaient rien signalé aux forces de police ou de gendarmerie. Lundi soir, seulement 2 plaintes avaient été déposées par des grandes surfaces concernées.