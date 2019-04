Charente : Edouard Philippe en visite pendant 48 heures

Charente

Le Premier Ministre Edouard Philippe vient en Charente avec tout son cabinet, ses collaborateurs les plus proches, ses conseillers techniques, et même quelques ministres dont la liste n'est pas encore arrêtée. L'information a été tenue secrète, même si le député La République en Marche de Charente, Thomas Mesnier, était dans la confidence depuis plus d'une semaine. Il a évoqué ce voyage de travail avec le chef du gouvernement dès le mois de janvier..

Programme à préciser

Le programme de ces deux jours de visite n'est pas encore complètement bouclé. On sait seulement qu'Edouard Philippe ne restera pas à Angoulême, mais qu'il se rendra dans plusieurs secteurs du département : Cognac, le Centre de formation des apprentis de Chasseneuil-sur-Bonnieure, mais aussi le Sud du département. Il devrait quitter la Charente vendredi.