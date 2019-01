Charente : il caillassait les voitures sur la Nationale 141 !

Charente

Depuis 2015, et jusqu'à il y a une quinzaine de jours, sur la section de la Nationale 141 entre Angoulême et Cognac, il aurait lancé des pierres, des galets, et des boulons dans les pare-brises ou dans les fenêtres des automobilistes. Un écrou a même pulvérisé une vitre blindée d'un camion de transport de fonds ! Fort heureusement, aucun accident grave n'est à déplorer, mais deux conducteurs ont été blessés par le bris de glaces des fenêtres. Les caillassages de voitures s'étaient arrêtés il y a 6 mois, avant de reprendre à l'automne, et ils étaient de plus en plus fréquents ces derniers mois

Une enquête longue et minutieuse

L'homme, qui est né en 1966, a été interpellé jeudi matin sur le parking d'un supermarché, au terme d'une enquête minutieuse de la brigade de recherche de la gendarmerie et de la compagnie d'Angoulême. Une information judiciaire avait été ouverte par le Procureur de la République en janvier 2017, pour "dégradations volontaires par moyens dangereux, ayant entraîné des blessures". C'est pour ce chef d'accusation qu'il a été mis en examen vendredi (un crime passible des Assises), puis placé en détention. Il n'a, sur son casier judiciaire, qu'une seule condamnation pour un excès de vitesse. Sa personnalité devra être analysée plus finement car, s'il reconnaît les faits, ses explications sont "étonnantes", pour reprendre la formule du Procureur de la République.