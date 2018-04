Un homme de 58 ans a été contrôlé samedi matin sur la D939 entre Angoulême et Rouillac en très grand excès de vitesse. Il roulait à 184 km/h au lieu de 90. Record battu une demi-heure plus tard! Un automobiliste a été arrêté sur le même tronçon à 204 km/h.

Saint-Genis-d'Hiersac, France

Les gendarmes de la brigade motorisée d'Angoulême étaient au bon moment et au bon endroit samedi matin.

Ils ont installé leur radar sur la RD939 entre Angoulême et Rouillac, à St Genis d'Hiersac. Et là, en tout juste 35 minutes, ils interpellent deux automobilistes qui roulaient beaucoup trop vite, c'est le moins que l'on puisse dire !

Le premier, un homme de 58 ans, a décidé d'acheter une belle berline allemande, une BMW Série 3, catégorie sportive. Et il la teste... il atteint les 184 km/h quand il se fait flasher par la BMO.

Une petite demi-heure plus tard, rebelote.... une BMW Série 3 encore très pressée ! Cette fois, à son bord, un homme de 30 ans. Il avait emprunté la voiture d'un ami et il avait décidé de se faire plaisir. Et il roulait encore plus vite : 204 km/h au lieu de 90. Un gendarme pensait même, au bruit, qu'il s'agissait d'une moto!

Les deux inconscients ont eu leur permis suspendu sur le champ. Ils seront jugés prochainement devant le tribunal de police.