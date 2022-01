Charente : il vole une voiture... avec une fille de 4 ans endormie à l'arrière

Grosse frayeur pour des parents de Roullet-Saint-Estèphe, en Charente. Le 23 janvier vers 14h, un père s'apprête à prendre la route avec sa fille. Il retourne brièvement dans la maison chercher son portable... et découvre en sortant que la voiture est partie, avec sa fille dedans ! Heureusement, le voleur a ramené la voiture "à 30 mètres du domicile", une vingtaine de minutes plus tard. La petite fille dormait et ne "s'est rendue compte de rien", selon la gendarmerie d'Angoulême.

Le voleur s'est enfuit alors que le père avait pris avec lui la carte, qui fait office de clé, de son Renaud Scenic. "Sur ce type de véhicule, quand on enlève la carte, on peut toujours rouler si le moteur n'est pas éteint", précisent les gendarmes.

Une enquête a été ouverte pour retrouver le voleur. Les gendarmes ont aussi fait venir des maîtres-chiens et des techniciens en investigation criminelle, pour chercher des indices dans le véhicule.