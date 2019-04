Charente : l'enquête s'oriente vers l'hypothèse d'un règlement de compte après le meurtre d'un homme à Cognac

Après la mort d'un homme de 41 ans lundi matin à Cognac en Charente, l'enquête s'oriente vers l'hypothèse d'un règlement de compte. Un homme s'est rendu à la police et a été placé en garde à vue.

Un homme de 41 ans est mort lundi matin a proximité du centre-ville de Cognac en Charente. Un homme a été placé en garde à vue le jour même et d'après les premiers éléments, l'enquête s'oriente vers l'hypothèse d'un règlement de compte. C'est le Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ), basé à Limoges, qui est en charge de l'enquête.

On en sait un peu plus sur le meurtre commis lundi matin près du centre-ville de Cognac. Les faits se sont produits au domicile de l'homme en garde à vue entre 9 heures et 11 heures lundi matin. Rapidement un homme se présente de lui-même au poste de police. Il s'agit d'un homme de 34 ans, connu pour des délits routiers. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait tiré un seul coup de feu, dans la tête de la victime.

La victime est un homme de 41 ans, connu lui aussi de la justice. Il a été condamné pour des délits routiers, des atteintes aux biens. L'homme a surtout et aussi été condamné pour une tentative de meurtre en 2012.

L'enquête s'oriente vers la piste d'un règlement de compte, c'est en tout cas la version du présumé coupable. Il était toujours ce jeudi en garde à vue. Sa version est jugée "plausible" par le parquet d'Angoulême qui est en charge du dossier. Le parquet évoque également un contexte de toxicomanie chez les deux hommes.