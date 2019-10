Charente : la solidarité s'organise autour du club de canoë-kayak d'Aubeterre, victime d'un incendie

Aubeterre-sur-Dronne, France

En bordure de Dronne, la base nautique d'Aubeterre est installée dans un cadre idyllique, au pied d'un pont en pierre de taille. Mais quand on tourne la tête vers le club de canoë-kayak, c'est la désolation. Plusieurs jours après l'incendie qui a ravagé les locaux, ce week-end, l'odeur de brûlé flotte toujours dans l'air. Thomas Dieusaert, salarié du club, a la boule au ventre : "Sur nos quatre bâtiments, il n'y en a qu'un qui est indemne, notre club-house. Mais pour ce qui est des bâtiments de stockage, tout est parti."

Quelques morceaux de pagaies jonchent le sol, mais de la centaine de kayaks abrités dans un des bâtiments, il ne reste rien. La toiture est éventrée, quelques tuiles tombent encore. Le sinistre serait d'origine accidentelle, un problème électrique. Pour Thomas Dieusaert, le plus douloureux a été d'annoncer l'incendie aux licenciés, et notamment aux plus jeunes d'entre eux : "Beaucoup de pleurs ! Mais on va dire que ce n'est que du matériel." Le préjudice se chiffre tout de même en dizaines de milliers d'euros. Le club a également perdu 350 gilets de sauvetage, et toutes ses pagaies.

L'odeur de brûlé flotte encore sur les bords de Dronne. Le préjudice pour le club de canoë-kayak se compte en dizaines de milliers d'euros. Mais la solidarité s'organise. © Radio France - Dorian Bercheny

Prêt de matériel

Mais la solidarité s'organise. Depuis l'annonce de l'incendie, de nombreux clubs charentais ont proposé de prêter du matériel. Très utile notamment pour un jeune espoir du club, Hugo Pélissier, 13 ans, qui doit s'aligner sur une compétition début novembre, les championnats de France de descente. "Son bateau était prêt pour partir" rappelle Thomas Dieusaert. "J'espère qu'on lui trouvera du matériel et qu'il aura une médaille."

Le comité départemental et des fournisseurs ont aussi proposé de l'aide. A Aubeterre, les élus et les dirigeants du club promettent de tout faire pour accueillir les premiers touristes au printemps prochain. Thomas Dieusaert promet : "On a tous la rage, pour redémarrer le plus tôt possible !"