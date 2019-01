Charente : les pompiers dans le collimateur de la Chambre régionale des comptes

Le service départemental d'incendie et de secours vient de faire l'objet d'un rapport de la Chambre régionale des Comptes. Le temps de travail des sapeurs-pompiers charentais et le nombre de volontaires sont au coeur des préoccupations. Une solution doit être trouvée dans les prochaines semaines.

Charente, France

Comme tout fonctionnaire, un pompier doit travailler 1607 heures par an. Les primes diverses (journées "du président" jusqu'à 5 jours par an, et jours d'ancienneté) sont illégales depuis le passage aux 35 heures. Le Service départemental d'incendie et de secours de la Charente devait remédier à cette anomalie, mais la décision avait été reportée en mai dernier, pour éviter un conflit social au moment des élections professionnelles. Dans les prochaines semaines, une solution doit être basée sur le compromis, en calculant plus objectivement les temps de travail des uns et des autres.

40% de pompiers volontaires en plus

Dans ses recommandations, la Chambre régionale des Comptes demande aussi que le nombre de pompiers volontaires augmente. Le raisonnement est économique : pour baisser la masse salariale des pompiers professionnels, le recrutement de volontaires est nécessaire. Alors que le SDIS 16 vient de passer difficilement de 900 à 1000 pompiers volontaires, la Chambre régionale des Comptes avance le chiffre de 1400 volontaires, soit une augmentation de 40% des effectifs. "C'est un objectif déraisonnable", commente le président du Service départemental d'incendie et de secours, Jérôme Sourisseau.