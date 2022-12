Charente : main basse sur les boîtes à livres

A Saint-Même-les-Carrières, la boîte à livres, installée depuis 2020 devant la mairie, a été vandalisée et vidée de ses livres, deux weekends consécutifs de décembre, par des inconnus. Pour quelle raison ? C'est ce que se demande le maire de la commune, Fabien Delisle : des férus de littérature ? C'est peu probable. L'appât du gain ? Ce sont, par définition, des livres gratuits, disponibles en libre service derrière une porte en verre qu'on ne ferme pas. C'est facile à revendre sur des sites marchands, dans des vide-greniers, ou au plus offrant.

Le maire de Saint-Même-les-Carrières, Fabien Delisle, devant la boîte à livres qui a retrouvé quelques ouvrages © Radio France - Pierre MARSAT

A Gondeville, c'est l'épicerie de la commune qui abrite, depuis plusieurs mois, la boîte à livres, installée à l'abri sous un préau près d'un banc. A deux reprises, les livres se sont volatilisés de nuit. L'épicière regrette que ces livres destinés à ceux qui ne peuvent pas se les offrir, soient ainsi confisqués par des inconnus.

Ni le maire de Saint Même les Carrières, ni celui de Gondeville, n'ont porté plainte.

La boîte à livres de Gondeville © Radio France - Pierre MARSAT

A Puymoyen, près d'Angoulême, le maire a dû fermer pendant six mois le "Livres Echange", bâtiment vaste et confortable qui jouxte la mairie (c'est la plus grande boîte aux livres de Charente). En juin dernier, les livres n'ont pas été touchés, mais le lieu a été dégradé. Le "Livres Echange" de Puymoyen a rouvert en septembre. Il est désormais fermé à clé la nuit, de 19h à 9h du matin, pour éviter tout problème nocturne.

L'intérieur du "Livres échange" à Puymoyen © Radio France - Pierre MARSAT

Quelques autres boîtes à livres en Charente

La "cabine à livres" de Valence en Charente © Radio France - Pierre MARSAT

La boîte à livres toute en bois de Mansle © Radio France - Pierre MARSAT