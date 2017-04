Charente-Maritime : 159 pieds de cannabis saisis près de Saintes

Un trafic de drogue a été démantelé dans le secteur de Saintes en début de mois. Une enquête rapide, lancée presque par hasard. Trois hommes ont été interpellés. Les gendarmes ont découvert 159 pieds de cannabis chez le principal fournisseur à Thénac, près de Saintes.

Tout est parti de manière plutôt banale : les gendarmes se sont d'abord rendus chez un jeune homme pour une affaire qui n'avait rien à voir. Ils voulaient lui remettre une convocation. Mais quand ils sont arrivés devant l'habitation, les gendarmes ont été immédiatement frappés par l'odeur... Celle du cannabis !

Ils ont donc rebroussé chemin. Avant de revenir plus tard pour une perquisition en bonne et due forme. Ils ont alors découvert plusieurs dizaines de grammes de drogue. Et du matériel servant à stocker le cannabis. Et ont pu lancer une enquête.

Les gendarmes sont ainsi remonté à un premier fournisseur... puis au fournisseur du fournisseur... C'est chez lui, à Thénac, qu'ils ont découvert 159 pieds de cannabis. Et tout le matériel nécessaire pour une bonne croissance des plantes : des lampes, des systèmes d'aération... Plutôt efficace : les pieds font jusqu'à 1m50 !

Le matériel saisi à Thénac - Gendarmerie Nationale

Il faut dire aussi que le trafiquant à la main verte : dans la vie, il est chef d'entreprise... Spécialisée en culture hors sol.

Le trafic est évalué à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour le principal fournisseur. Les trois protagonistes ont reconnu les faits et seront jugés le 20 octobre.