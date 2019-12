Charente-Maritime : 3 ans de prison pour avoir volé 21 moteurs de bateaux

Il y a près d'un an, 21 moteurs de hors-bord avaient été dérobés sur l'île d'Oléron, à Marennes et La Tremblade. Deux individus, déjà en prison pour des faits similaires, ont été placés en garde à vue et jugés au tribunal correctionnel de La Rochelle.