Charente-Maritime: 8 mois de prison avec sursis pour un sapeur pompier volontaire de Châtelaillon-Plage

Auteur d'une série d'incendies de conteneurs à poubelles de Septembre 2016 à Décembre 2016, la justice vient de condamner un jeune sapeur pompier de Châtelaillon-Plage.

Anthony 23 ans vient d'être condamné à 8 mois de prison avec sursis par le tribunal de grande instance de La Rochelle, avec en plus 2 ans de mise à l'épreuve. En décembre dernier, lors de sa garde à vue, cet ancien sapeur pompier volontaire a reconnu être à l'origine des 7 incendies de conteneurs poubelles à Angoulins, Salles-sur-Mer, Saint-Vivien, et Châtelaillon-Plage. Placé sous contrôle judiciaire depuis son interpellation, il était à la barre du tribunal ce Jeudi. "J'avais beaucoup de pression de mes supérieurs ... il fallait que je fasse mes preuves pour prouver que je n'étais pas trop jeune pour intervenir, alors ... oui ... j'ai mis le feu à ces conteneurs, et derrière je venais sur le terrain avec les collègues"

" Je veillais à ne pas mettre le feu à côté d'habitations pour éviter la propagation ... "

Pour le retrouver, les gendarmes ont vite fait le lien entre ces feux et les sapeurs pompiers qui intervenaient derrière. " Je veillais à ne pas mettre le feu à côté d'habitations pour éviter la propagation ... " *Pour son avocate *"il s est mis une pression énorme à cet âge ... le dérapage est possible ..." Mais le rapport de son expertise psychiatrique est cinglant. Personnalité immature et narcissique il est fasciné par les pompiers et il est attiré par le feu comme un pyromane. En plus de la prison avec sursis, le tribunal le condamne donc également à une mise a l'épreuve de 2 ans.