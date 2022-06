Charente-Maritime : crise de recrutement et vague de démissions chez les auxiliaires de vie

Entre difficultés de recrutement et démissions en chaîne, les services à domicile du secteur public et associatif traversent une crise profonde. Résultat : des soins à domicile reportés, d'autres purement annulés. Une désorganisation nationale qui n'épargne pas la Charente-Maritime.

"12 ans que je fais ce métier : je n'ai jamais rencontré un tel niveau de difficulté dans l'organisation de nos missions". Pierre Terrasson dirige l'Association d'Entraide Multiple (AEM), organisme d'aide à domicile dont le siège se trouve à Mirambeau, en Charente-Maritime. Depuis six mois, difficile de trouver des bras pour faire tourner sa structure à but non lucratif : l'AEM compte une quinzaine de postes vacants. Un problème qui en amène un autre.

Épuisés par des conditions de travail dégradées, ces deux dernières semaines, trois auxiliaires de vie en poste ont quitté le navire de l'AEM de Mirambeau. Elles ne sont pas seules : Bruno Acclément, vice-président de la Fédération nationale des directeurs d'établissements pour personnes âgées 17 (FNADEPA17), parle d'une "vague de démissions" dans les associations du département. Conséquence : des soins reportés, d'autres annulés, des prestations réduites... Une situation qui risque encore d'empirer, alerte la FNADEPA.

Les demandeurs d'emploi boudent le secteur

1 300 euros. 1 500 euros. 1 800 euros. Les salaires respectifs des auxiliaires de vie en début, milieu et fin de carrière. En octobre 2021, elles ont pourtant été revalorisées de 13 à 15%. Problème : "cette augmentation ne concerne que les milieux de carrières", précise Pierre Terrasson. "La plupart de nos salariés restent au SMIC pendant de longues années". Difficile d'attirer de nouveaux profils avec de tels arguments.

Appelés tous les ans en renfort pour compléter les équipes à l'approche des congés annuels, cette année même les étudiants aides-soignants, les infirmiers ou encore les intérimaires boudent le secteur. "Pôle emploi, les missions locales, Cap Emploi, toutes ces agences de recrutement ne nous envoient plus de candidats", explique Bruno Acclément, "on est coincés". Et Pierre Terrasson de compléter : "les gens signent un CDD ou même un CDI, travaillent un jour, puis disparaissent". Impossible pour autant de faire gonfler les fiches de paie pour recruter : "nous sommes soumis à une _convention collective_. Il faut impérativement revoir les formations et les rémunérations à plat. Il y a une trop faible reconnaissance professionnelle dans nos métiers", concède le directeur.

des planning à rallonge pour les auxiliaires en poste

Pour remplir les rangs et assurer les soins à domicile, une solution restante : charger d'avantage les plannings des auxiliaires déjà en poste. Mais à trop tirer sur la corde, elle craque. Modification des emplois du temps, multiplication des tâches et des visites... Une frange considérable des salariés du secteur finit par baisser les bras. Les démissions s'enchaînent.

Impossible, dans ces conditions, d'assurer une continuité de service. C'est pourtant le principe auquel sont légalement tenues les association d'aide à domicile, quelques soient les contraintes. "C'est louable sur le papier, mais encore faut-il pouvoir le faire", souffle Pierre Terrasson, qui souhaite une réflexion gouvernementale au sujet de la prise en charge des personnes à domicile. "Une loi _devait remplacer le texte de 2015 sur l'_action gérontologique en France. Elle a été repoussée suite au Covid. Il est urgent que notre pays se penche à nouveau dessus".

Et vite, puisque la situation devrait encore se dégrader dans les prochains mois. Courant juillet et août, les auxiliaires de vie en poste prendront leurs congés. En parallèle, les fortes chaleurs feront leur retour, touchant particulièrement les personnes âgées. "Si nous ne sommes pas là pour aider à l'hydratation ou alerter en cas de dégradation de la santé des personnes, qui va le faire? On pourrait aboutir à des situations dramatiques, qui auront des répercussions sur les services d'urgence, les infirmières à domicile... toute la chaîne va être mise en tension", conclu Bruno Acclément.