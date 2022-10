Charente-Maritime : de plus en plus de bénéficiaires aux Restos du Cœur, mais toujours pas assez de bénévoles

"C'est vrai qu'on appréhende un petit peu plus l'hiver, car là, ça repart vraiment". La nouvelle présidente des Restos du Cœur de Charente-Maritime , Nikla Laugaudin, est inquiète en cette fin du mois d'octobre. Chaque jour, de nouveaux bénéficiaires toquent à la porte de l'association. De nouvelles bouches à nourrir, mais pas assez de bras pour approvisionner les stocks ou encore conduire les camions. Situé en zone rurale, le siège des Restos du cœur 17 n'attire pas beaucoup de bénévoles.

Au moins 10% de bénéficiaires de plus...

En 2021, l'association charentaise-maritime comptait 1.400.000 inscrits. Cette année, ils sont déjà 150.000 de plus, soit une augmentation d'environ 10%. Mais la réalité pourrait être encore plus préoccupante. En effet, la campagne d'hiver de l'association n'a toujours pas débuté : ce ne sera le cas qu'à partir de mi-novembre.

"Mais on ne peut pas attendre pour commencer à travailler", explique la présidente des Restos du Cœur 17. C'est pourquoi l'antenne nous appelle d'ores et déjà, particuliers comme entreprises, à faire des dons, qu'ils soient financiers ou matériels. "On a besoin de yaourts, de beurre, d'œufs, mais aussi de frigos, de congélateurs, de chambre-froides, d'impressions gratuites (Ndlr : type tracts et autre affichage), ou même d'essence, vu les prix actuels !", liste Nikla Laugaudin.

... mais un manque crucial de bénévoles

Asnières-la-Giraud. C'est dans cette commune rurale, située entre Saintes et Saint-Jean-d'Angély, que se trouve le siège des Restos du Cœur 17. "Même depuis Saintes, il y a 20 kilomètres". Difficile de trouver des bénévoles sur le secteur, ou de pousser certains à faire de la route. Avis, donc, aux habitants du coin : "On a besoin de vous, aidez-nous, on compte sur vous", enchaîne Nikla Laugaudin. Pour devenir bénévole, rendez-vous sur le site de l'antenne locale . Vous pouvez directement postuler à une annonce ou déposer vous-même une proposition spontanée.