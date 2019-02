Charente-Maritime : des croix gammées sur des maisons de Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne, France

Les faits ont probablement été commis dans la nuit de dimanche à lundi. Trois maisons voisines de Saint-Georges-de-Didonne, au Sud de la Charente-Maritime, ont été taguées avec des croix gammées. La police de Royan cherche à identifier le ou les coupables, et a ouvert une enquête. L'un des propriétaires a déposé plainte au commissariat.

La police assure que les maisons ont été visées "au hasard", et que les propriétaires n'ont pas spécifiquement été visés en raison de leurs origines. Ces faits interviennent dans un contexte où les actes antisémites ont augmenté de 74% en France en 2018, et où des marches contre le racisme et l'antisémitisme ont lieu partout en France, dont en Charente-Maritime, ce mardi.