Charente-Maritime : des gens du voyage expulsés d'un campement illicite mercredi à Périgny

70 CRS appuyés par 14 agents de la Police Nationale ont été mobilisés mercredi matin pour une opération d'évacuation d'un campement illicite de gens du voyage dans la zone des quatre Chevaliers sur la commune de Périgny (Charente-Maritime). Une cinquantaine de caravanes et autant de fourgons ou véhicules légers étaient installés depuis le 3 janvier sur le parking de la rue Paul Vatine, face à l’entreprise Valbiotis.

A la suite d’une médiation, rappelant l’interdiction de stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires aménagées à cet effet, les occupants s’étaient engagés à quitter le parking à la fin du mois de janvier. Le 9 février, le préfet de la Charente-Maritime a pris un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux sans délais. Le 23 février, ils n’avaient toujours pas quitté les lieux.

Hygiène et sécurité

L’absence d’équipements sanitaires, de réseaux d’évacuation des eaux usées et des déchets sur le terrain occupé, le branchement illicite et dangereux pour l’alimentation en électricité réalisé depuis le centre EDF, le branchement illicite pour l’alimentation en eau depuis une bouche d’incendie et d’une installation tuyau traversant la route, étaient autant de troubles avérés et constants à l’ordre public, l’hygiène, la sécurité et la salubrité publiques.

Ce mercredi 23 février, l’arrêté préfectoral de mise en demeure n’ayant été respecté, l’évacuation forcée du terrain avec le concours des forces de sécurité a été engagée. La mobilisation conséquente des forces de sécurité a permis que l’opération se déroule dans le calme et sans heurt.