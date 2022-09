Charente-Maritime : des riverains s'opposent à l'abattage d'arbres dans un hameau de Gémozac

Des habitants de Gémozac (Charente-Maritime) sont en colère. Et ils l'ont crié haut et fort ce mardi dans le hameau des Chassières. Les tensions ont débuté aux alentours de midi, lorsqu'une société employée par la municipalité a commencé à abattre l'un des quatre saules pleureurs du hameau près de la fontaine. Le soir-même, tous les arbres auraient dû être coupés.

C'était sans compter sur la mobilisation de plusieurs riverains. Des voitures, un tracteur et une benne font barrage depuis la mi-journée aux employés municipaux, contraints de stopper leurs travaux. "C'est un lieu qui est plein de biodiversité avec des martins-pêcheurs, des colombes", justifie Anthony Babkine résidant à Gémozac depuis un an, à l'initiative de la fronde citoyenne. "C'est un lieu de quiétude et on a été évidemment très choqué, parce qu'on a passé un été à tous se questionner sur l'avenir de notre planète, et là on a été obligé de s'opposer aux équipes municipales... sinon tous ces arbres magnifiques étaient à terre ce (mardi) soir".

Anthony a mobilisé plusieurs riverains pour empêcher l'abattage des arbres

Malgré ce blocus, le maire de Gémozac n'entend pas revenir sur sa décision. "Ce n'est pas l'affaire du siècle", tempère Loïc Girard, "les saules pleureurs ont besoin d'espace, ce n'est pas le cas ici. Ensuite, vous avez des systèmes racinaires qui sont de nature à déformer la chaussée, il y aussi des lignes électriques et téléphoniques, enfin il y a des feuilles qui tombent régulièrement dans le lavoir, donc l'objectif c'est effectivement de les remplacer par des essences qui seront moins contraignantes à entretenir".

Le maire de Gémozac Loïc Girard justifie cet abattage d'arbres

La situation est figée ce mardi soir. Le barrage routier est toujours en place et les riverains sont toujours aussi déterminés à sauver leurs saules pleureurs.