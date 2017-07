Charente-Maritime : en plein chassé-croisé, les agriculteurs veulent bloquer le pont du Brault

Les agriculteurs et des élus du Marais poitevin veulent créer la pagaille sur les routes samedi. Ils comptent bloquer le pont du Brault et le rond-point de Puyravault pour réclamer des aides promises par l'Europe et l’État.

Ils se disent à bout. Les agriculteurs du Marais poitevin et des élus réclament depuis deux ans maintenant le versement d'aides par l'Europe et l’État pour la protection des milieux naturels. Ils ont investi pour cela et attendent d’être remboursés, comme promis. Pour faire bouger les choses, ils devraient être une grosse centaine ce samedi à bloquer avec leurs tracteurs deux points stratégiques sur la route des vacances : le pont du Brault et le rond-point de Puyravault.

Le pont du Brault marqué d'un repère rouge, point stratégique sur la route des vacances entre Vendée et Charente-Maritime - Google Maps

C'est le pont qui enjambe la Sèvre Niortaise au nord de Charron, c'est surtout le point de passage obligé entre la Charente-Maritime et la Vendée pour rejoindre notamment la Bretagne ou la Loire-Atlantique. Bloquer ce pont pendant une journée classée noire par bison futé devrait avoir de lourdes conséquences sur le trafic routier.

Il est conseillé pour éviter ces barrages de passer par Marans puis Moreilles mais ces départementales risquent d'être également saturées.

Pour éviter la pagaille, les forces de l'ordre vont-elles intervenir ? C'est à la préfecture de Vendée de le décider. Elle n'a pas pris de décision pour l'instant. Elle doit communiquer dans la matinée mais assure prendre la mesure de la manifestation et de ses conséquences possibles.