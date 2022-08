Charente-Maritime : face au réchauffement climatique, des maires disent "adieu" aux patinoires

Il n'y aura pas de patinoire à Royan ce Noël, ni à Rochefort. Face au réchauffement climatique et à la flambée des prix de l'énergie, certains élus de Charente-Maritime prennent pleinement conscience des dangers qui menacent notre planète.

Place Charles de Gaulle, à Royan, on ne réinstallera pas de patinoire cet hiver. Ni les suivants. Pour le maire de la ville, cette attraction historique du centre-ville royannais est devenue, à l'heure du réchauffement climatique, un non-sens écologique.

"Qui peut m'expliquer ces glaciers qui fondent ? Ce feu girondin qui crame à un peu plus de 200 kilomètres de ma ville ? Les rivières qui s'assèchent ? Qui peut m'expliquer ? Si on ne réagit pas tout de suite à ce dérèglement climatique, tous ces incidents vont devenir très réguliers."

"Qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants ?"

Patrick Marengo est encore sous le choc de l'actualité des dernières semaines. Le maire explique avoir eu une véritable prise de conscience.

"Ici, à Royan et sur ce territoire, nous avons des conditions de vie exceptionnelles : un patrimoine forestier merveilleux, des eaux de baignades... Mais si on ne l'entretien pas, qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants ? On ne peut pas continuer à patiner, pas au détriment de notre planète."

D'autres activités moins énergivores viendront remplacer la patinoire de Royan cet hiver. Du ski de fond sur piste synthétique par exemple, ou encore du patin à roulette. Cela devrait permettre à la ville d'économiser environ 70 000 euros sur son budget global.

"On doit économiser l'énergie, si on veut tenir jusqu'à la fin de l'année"

Un peu plus au nord du département, à Rochefort, les portes de la patinoire resteront aussi fermées cet hiver. Une économie, là encore, de près de 100 000 euros, qui doit aider le maire à résister à la flambée des prix de l'énergie.

"Nos villes subissent de plein fouet la guerre en Ukraine et la crise énergétique : à Rochefort, notre contrat d'alimentation en gaz à pris fin cette année. Nous l'avons renégocié, avec une augmentation de 400% ! Tous nos bâtiments publics sont chauffés au gaz : la situation n'est pas facile", explique Hervé Blanché.

Une question d'argent, mais aussi de priorités pour le maire de cette agglomération de plus de 20 000 habitants. Depuis des semaines, les alertes gouvernementales se succèdent dans la boîte mail d'Hervé Blanché.

"Le message est clair : il y a un risque, à la fin de l'année, qu'il n'y ait _pas assez d'énergie pour tout le monde_. On doit l'économiser, si on veut tenir jusqu'à la fin de l'année", s'inquiète-t-il. "Je ne me voyais pas fabriquer de la glace au détriment de l'alimentation des foyers des habitants".

Le maire de Rochefort envisage cependant de réinstaller une patinoire dans les années à venir, si le marché de l'énergie retrouve son cours habituel.