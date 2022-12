Charente-Maritime : il roule à contresens sur l'autoroute A837

Un homme a été arrêté pour avoir pris l'autoroute A837, près de Rochefort, en contresens dans la nuit de vendredi à samedi. Il roulait en plus sans permis, en ayant bu et en plus sous l'emprise de stupéfiants.

Les gendarmes sont intervenus pour arrêter cet automobiliste qui multipliait les infractions. © Radio France Les gendarmes de Charente-Maritime ont arrêté un automobiliste qui multipliait les infractions. Un vrai danger pour les autres conducteurs. Dans la nuit de vendredi à samedi, il circulait à contresens sur l'autoroute A837, près de Rochefort. Sans permis, il conduisait en ayant trop bu et en étant en plus sous l'emprise de stupéfiants. Déjà sous le coup d'une condamnation avec sursis, il sera à nouveau jugé prochainement.