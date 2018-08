Rochefort, France

Les drapeaux français ont été mis en berne mercredi, à la mairie de Rochefort et à la Maison de la Charente-Maritime. Un hommage à Jean-Louis Frot, ancien maire de la ville (1977-2001) et ancien vice-président du Département, chargé des finances et du développement économique (élu conseil départemental en 1976, il avait rendu son mandat en 2015), dont la disparition vient d'être annoncée.

Jean-Louis Frot s'est éteint mercredi matin à l'hôpital de Rochefort, où il était hospitalisé depuis plusieurs semaines. Il avait 87 ans. Point final d'une vie très remplie. Opticien à Rochefort (parmi les fondateurs du réseau Optic 2000), il devient en 1971 premier adjoint du maire de l'époque Jean Morin, avant de s'installer dans le fauteuil de maire en 1977.

Avant son arrivée, Rochefort dépérissait

"Rochefort-sur-Mer lui doit sa renaissance", assure le président LR de la Charente-Maritime, Dominique Bussereau, parmi les premiers à lui rendre hommage. "J'ai connu Rochefort avant" se souvient Dominique Bussereau, "c'était une ville sombre, qui dépérissait. On a vu depuis la transformation exceptionnelle de cette ville."

Jean-Louis Frot lance la restauration de la Corderie royale et de l'ancien arsenal, alors en déshérence. 20 ans plus tard, il participe au lancement d'un autre défi: l'Hermione. "C'était un entrepreneur en choses publiques" résume Dominique Bussereau qui souligne également son engagement auprès des entreprises rochefortaises. "Je le mettais en boîte en disant qu'il était le deuxième directeur de Stelia Aerospace", la grande entreprise aéronautique installée sur l'arsenal.

Le "deuxième" directeur de Stelia Aerospace

"Il allait voir les boîtes, les patrons l'appelaient quand ils avaient un problème" se rappelle l'élu rochefortais Gérard Pons, qui lui a succédé au conseil départemental. "Il lui arrivait de me donner rendez-vous à 7h du matin dans une entreprise" ajoute Gérard Pons, qui souligne son immense capacité de travail. Présent à son bureau très tôt le matin, pour le quitter tard le soir. Quitte à sacrifier sa vie de famille.

"Je l'ai toujours considéré comme un grand maire" confirme l'opposant municipal socialiste André Bonnin, qui a aussi longuement cotoyé Jean-Louis Frot au conseil départemental. "Je l'ai vu pleurer le jour de la liquidation de KPI" (200 emplois supprimés à la fin des années 2000). "Il était convaincu, et à raison, qu'on peut transformer une ville par la création de richesse", confirme Dominique Bussereau.

Une esplanade de Rochefort à son nom

Retiré de la vie politique depuis trois ans, Jean-Louis Frot continuait de prodiguer ses conseils. En mai 2016, la ville de Rochefort lui avait rendu un vibrant hommage, en baptisant de son nom l'esplanade aménagée autour du nouveau cinéma de Rochefort. La nièce de Jean-Louis, l'actrice Catherine Frot, avait fait le déplacement.

Aujourd'hui, Dominique Bussereau souhaite donner le nom de Jean-Louis Frot au grand atrium qui accueille les visiteurs à la Maison de la Charente-Maritime.

Reportage lors de l'inauguration de l'esplanade Jean-Louis Frot, le 21 mai 2015 Copier