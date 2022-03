Charente-Maritime : l’église Saint-Martin de Tours profanée à Courcoury

L’église Saint-Martin de Tours a été profanée à Courcoury (Charente-Maritime). En l'occurrence, le vol d'une lunule contenant les Saintes Espèces a été constaté lundi 14 mars. Le curé de la paroisse a aussitôt averti le maire de Courcoury qui a porté plainte auprès de la gendarmerie. Une enquête est en cours.

Le tabernacle a été forcé et la lunule qui contenait une grande hostie consacrée a été dérobée. Le ciboire, qui contenait une petite hostie, n’a pas été emporté. Ce vol a été commis "peut-être dans un but satanique", avance prudemment Sergio Perez, curé de Saintes rive droite.

L’évêque de La Rochelle, Mgr Colomb, condamne avec la plus grande sévérité "cet acte de haine pure et dénonce un très grave sacrilège commis contre le Christ et contre son Eglise". Il dénonce un "nouveau coup de lance porté dans le côté du Christ".

Une lunule contenant les Saintes Espèces a été volée - Google Map

Messe de réparation

Mgr Colomb invite à la prière pour la communauté de Courcoury et pour les auteurs de cet acte, qu’ils soient irresponsables ou malveillants. La messe de réparation sera célébrée mardi 22 mars à 18h45 en l’église de Courcoury.

Contacté par France Bleu La Rochelle, le maire de Courcoury, Eric Bigot, condamne cette profanation, en précisant non sans humour "même si je ne suis pas un fervent catholique, contrairement à ce que pourrait laisser penser mon nom".